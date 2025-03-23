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20:24, 23 марта 2025Мир

В США заявили об устранении лидеров йеменских хуситов

Уолтц: США устранили лидеров йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: US CENTCOM via X / Handout / Reuters

Лидеры хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» были устранены в результате ударов Вооруженных сил США по Йемену. Об этом в эфире CBS News заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Он не назвал устраненных руководителей поименно, указав лишь, что среди них главный ракетчик. По его словам, удары наносились по штаб-квартире хуситов, узлам связи, заводам по производству вооружений и беспилотников надводного типа.

Позиции хуситов были атакованы США с воздуха в городе Баракиш в провинции Эль-Джауф. До этого хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море и сбили беспилотник-разведчик MQ-9 производства США над провинцией Дамар.

В свою очередь, в ООН заявили, что представители организации с обеспокоенностью следят за ударами Штатов по Йемену. Организация призывает к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий. В ООН также обеспокоены «продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море».

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