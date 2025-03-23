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06:33, 23 марта 2025Мир

США нанесли удары по складам с оружием хуситов в Эль-Джауфе и Марибе

Al Arabiya: США нанесли удары по складам с оружием хуситов в Эль-Джауфе и Марибе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Naif Rahma / Reuters

Вооруженные силы США нанесли серию ударов с воздуха по позициям хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в йеменском городе Баракиш в провинции Эль-Джауф. Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, американские военные также нанесли по меньшей мере пять ударов по военным складам мятежников в провинции Мариб. До этого телеканал Al Masirah сообщил, что США совершили три удара по международному аэропорту города Ходейда на западе страны.

Ранее сообщалось, что хуситы сбили беспилотник-разведчик MQ-9 производства США над провинцией Дамар. До этого хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море.

В свою очередь, в ООН заявили, что представители организации с обеспокоенностью следят за ударами Штатов по Йемену. Организация призывает к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий. В ООН также обеспокоены «продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море».

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