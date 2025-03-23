США нанесли удары по складам с оружием хуситов в Эль-Джауфе и Марибе

Al Arabiya: США нанесли удары по складам с оружием хуситов в Эль-Джауфе и Марибе

Вооруженные силы США нанесли серию ударов с воздуха по позициям хуситов из мятежного движения «Ансар Аллах» в йеменском городе Баракиш в провинции Эль-Джауф. Об этом информирует телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, американские военные также нанесли по меньшей мере пять ударов по военным складам мятежников в провинции Мариб. До этого телеканал Al Masirah сообщил, что США совершили три удара по международному аэропорту города Ходейда на западе страны.

Ранее сообщалось, что хуситы сбили беспилотник-разведчик MQ-9 производства США над провинцией Дамар. До этого хуситы ударили по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море.

В свою очередь, в ООН заявили, что представители организации с обеспокоенностью следят за ударами Штатов по Йемену. Организация призывает к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий. В ООН также обеспокоены «продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море».