В ООН призвали к прекращению всех военных действий в Йемене

В ООН призвали США к сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене

В ООН с обеспокоенностью следят за ударами Соединенных Штатов по Йемену. Организация призывает к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий, проинформировали в офисе генсека ООН, пишет РИА Новости.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем нанесение ночью Соединенными Штатами многочисленных ударов по районам Йемена, контролируемым хуситами, в результате которых, как сообщается, есть погибшие и раненые», — подчеркнул представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

В ООН также обеспокоены «продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море». В офисе генсека призвали к «максимальной сдержанности» и прекращению всех военных действий в Йемене.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы хуситов пообещали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях. Также уточнялось, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman и военные корабли сопровождения с использованием 18 ракет и беспилотников.

До этого СМИ писали, что удары США по объектам хуситов в Йемене продолжались около десяти часов. Хуситы, в свою очередь, пообещали ответить на «американскую агрессию».