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22:47, 16 марта 2025Мир

В ООН призвали к прекращению всех военных действий в Йемене

В ООН призвали США к сдержанности и прекращению всех военных действий в Йемене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christoph Hardt, via www.imago-i / www.imago-images.de / Global Look Press

В ООН с обеспокоенностью следят за ударами Соединенных Штатов по Йемену. Организация призывает к максимальной сдержанности и прекращению всех военных действий, проинформировали в офисе генсека ООН, пишет РИА Новости.

«Мы с обеспокоенностью отмечаем нанесение ночью Соединенными Штатами многочисленных ударов по районам Йемена, контролируемым хуситами, в результате которых, как сообщается, есть погибшие и раненые», — подчеркнул представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

В ООН также обеспокоены «продолжающимися угрозами хуситов возобновить свои нападения на суда в Красном море». В офисе генсека призвали к «максимальной сдержанности» и прекращению всех военных действий в Йемене.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы хуситов пообещали атаковать все военные корабли США в Красном и Аравийском морях. Также уточнялось, что хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman и военные корабли сопровождения с использованием 18 ракет и беспилотников.

До этого СМИ писали, что удары США по объектам хуситов в Йемене продолжались около десяти часов. Хуситы, в свою очередь, пообещали ответить на «американскую агрессию».

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