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06:21, 20 марта 2025Мир

Хуситы сбили американский беспилотник над Йеменом

Хуситы сбили американский беспилотник-разведчик MQ-9 над Йеменом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Naif Rahma / Reuters

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) сбило беспилотник-разведчик MQ-9 производства США над провинцией Дамар к югу от столичной провинции. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.

«Йеменское движение "Ансар Алла" сбило американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 в районе Мабар провинции Дамар к югу от Саны», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что хуситы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море. Уточнялось, что атака была осуществлена с использованием нескольких крылатых ракет и беспилотников.

Также ранее в Вашингтоне заявили, что США могут нанести удар по иранским объектам в Йемене на фоне начала бомбардировок позиций хуситов. Как подчеркивалось, такая тактика является частью стратегии президента США Дональда Трампа по давлению на Иран с целью заключения сделки.

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