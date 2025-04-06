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13:12, 6 апреля 2025Культура

Семенович назвала медаль от Путина заслуженной

Певица Анна Семенович заявила, что заслужила медаль от Владимира Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица и ведущая Анна Семенович заявила, что не обращает внимание на критиков после получения медали «За труды в культуре и искусстве» от президента России Владимира Путина. Соответствующее видео публикует News.ru в Telegram.

По словам исполнительницы, критика есть всегда. Она подчеркнула, что «когда человек успешный, он обязательно кого-то раздражает». Семенович напомнила, что в течение 12 лет ведет социальную программу «Дембельский альбом» на радио.

Она также указала на то, что много раз ездила с концертами в зону проведения специальной военной операции (СВО) и поддерживала российских бойцов. «Я этим тоже очень горжусь. Поэтому я считаю, что эта награда — для меня большая честь. И я получила ее заслуженно», — заключила артистка.

Ранее Владимир Путин наградил Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве».

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