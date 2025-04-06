Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:09, 6 апреля 2025Бывший СССР

Солдаты ВСУ пожаловались на поборы и вымогательство со стороны командиров

Депутат Скороход: Солдаты ВСУ жалуются на вымогательство со стороны командиров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украинские солдаты из 16 воинских частей заявили о поборах со стороны командиров и вымогательстве. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«У меня сейчас еще 16 военных частей, против которых нужно провести расследование, которые собирают деньги с военных за отпуска, за возможность полечиться, которые просто собирают деньги. Они так решили. Из боевых ребята отдают в общий котел, не в общий котел, непонятно», — сказала она.

По словам Скороход, командиры ВСУ издеваются над военными и бьют их, если те отказываются платить.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали в ВСУ мужчину с психическим инфантилизмом. Сообщалось, что его принудительно доставили в ТЦК и заставили пройти медкомиссию, после чего направили в учебный центр в Житомир на прохождение базовой военной подготовки.

    Обсудить
    Последние новости

    Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в ворота российского вратаря

    В Белоруссии рассказали о незаинтересованности Европы в мире на Украине

    Спецназ уничтожил американскую РЛС в Харьковской области

    Украинцев по радио предупредили о бесполезности применения артиллерии на фронте

    Солдаты ВСУ пожаловались на поборы и вымогательство со стороны командиров

    Армия России выбила ВСУ из Демидовки

    В Раде назвали число дезертиров из ВСУ

    НХЛ обновила логотип в честь рекорда Овечкина

    В Москве девочка получила травмы на эскалаторе в метро

    Дефицит бюджета ФРГ достиг рекордных значений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше