Депутат Скороход: Солдаты ВСУ жалуются на вымогательство со стороны командиров

Украинские солдаты из 16 воинских частей заявили о поборах со стороны командиров и вымогательстве. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«У меня сейчас еще 16 военных частей, против которых нужно провести расследование, которые собирают деньги с военных за отпуска, за возможность полечиться, которые просто собирают деньги. Они так решили. Из боевых ребята отдают в общий котел, не в общий котел, непонятно», — сказала она.

По словам Скороход, командиры ВСУ издеваются над военными и бьют их, если те отказываются платить.

Ранее стало известно, что на Украине мобилизовали в ВСУ мужчину с психическим инфантилизмом. Сообщалось, что его принудительно доставили в ТЦК и заставили пройти медкомиссию, после чего направили в учебный центр в Житомир на прохождение базовой военной подготовки.