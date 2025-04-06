Суд арестовал миллиарды рублей Чубайса и еще семи человек по делу «Роснано»

Московский суд арестовал 5,6 млрд руб. Чубайса и еще 7 человек по делу «Роснано»

Арбитражный суд Москвы арестовал средства бывшего генерального директора корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи человек по делу о нецелевом расходовании денег. Решение инстанции опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что компания хочет взыскать с Чубайса и бывших топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина убытки на 3,892 миллиарда рублей и 20,4 миллиона долларов (около 1,7 миллиарда рублей) в рублях по курсу Центробанка на дату исполнения судебного акта.

Помимо этого, у бывшего руководства «Роснано» в рамках исковых требований арестовали денежные средства и другое имущество на общую сумму 5,6 миллиарда рублей.

В конце января в Москве задержали бывших заместителей главы «Роснано» Анатолия Чубайса — исполнительного директора Бориса Подольского и управляющего директора по финансам Артура Галстяна. Задержание связано с хищением 45 миллиардов рублей, в которых подозревают главу «Роснано». У бывших топ-менеджеров и бизнесменов, которые связаны с компанией, прошли обыски.