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20:53, 6 апреля 2025Бывший СССР

Украинец заперся в машине от военкомов и просидел в ней больше десяти часов

В Харькове скрывающийся от военкомов мужчина просидел в машине больше 10 часов
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине мужчина, пытаясь скрыться от военкомов, заперся в автомобиле и провел в нем больше десяти часов. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел в Харькове. Согласно сообщению, мужчину остановили на блок-посту и заявили, что он находится «в базе» уклонистов, а затем потребовали проехать в территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине). Но парень отказался и заперся в машине. После чего рассказал о произошедшем в видео.

Уточняется, что на момент записи ролика он просидел в машине с 7 утра до 18 часов. Автомобиль мужчины заблокировали и «караулят», пока он выйдет.

Ранее водители маршруток в Дрогобыче Львовской области Украины объявили забастовку из-за действий сотрудников ТЦК. Поводом послужило, что их коллегу сняли прямо с автобуса и отправили на врачебно-летную комиссию.

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