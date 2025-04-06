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22:46, 6 апреля 2025Россия

В Москве девочка получила травмы на эскалаторе в метро

В Москве 4-летняя девочка получила перелом и вывих ноги на эскалаторе в метро
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Четырехлетняя девочка получила перелом и вывих ноги на станции «Таганская» фиолетовой ветки метро в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Во время движения эскалатора у ребенка застряла нога, из-за чего ее затянуло в механизм. Сотрудники подземки заметили произошедшее, остановили эскалатор и помогли извлечь застрявшую ногу.

Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностирован перелом и вывих ноги.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 39-летняя женщина получила удар дверью на входе в метро на станции «Пролетарская» и упала замертво. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

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