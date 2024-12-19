Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:42, 19 декабря 2024Россия

Россиянка получила удар дверью на входе в метро и упала замертво

В Петербурге женщина получила удар дверью на входе в метро и упала замертво
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге 39-летняя женщина получила удар дверью на входе в метро на станции «Пролетарская» и упала замертво, об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, врачи зафиксировали у россиянки закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылочной области головы.

В пресс-службе Петербургского метрополитена отметили, что пассажирке стало плохо при входе в здание. «Сотрудники оперативно подошли к упавшему пассажиру и вызвали скорую помощь», — заверили там.

Горожанку доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, но несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось. Предварительно, у женщины разорвался кровеносный сосуд.

Ранее в Петербурге девушка заявила о напавшем на нее со шприцем незнакомце в метро.

Пассажирка поднималась на эскалаторе и почувствовала что-то похожее на укол. Она обернулась и заметила мужчину, который засуетился. По словам петербурженки, незнакомец продолжил ее преследовать и после выхода из подземки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минцфиры оценило реакцию россиян на замедление YouTube. Что еще ждет пользователей?

      Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения

      Израиль ударил по йеменским хуситам

      Кинолог назвал три лучшие породы собак

      Ле Пен похвалила Путина за восстановление важной роли России на мировой арене

      На Западе заявили о планах Трампа отправить на Украину европейских солдат

      Звезда «Полового воспитания» похвасталась фигурой в бикини

      Ле Пен оценила способность Трампа организовать переговоры России и Украины

      Стоимость кредитов в России взлетела

      Российские маркетплейсы обвинили в завышении цен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше