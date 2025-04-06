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01:10, 6 апреля 2025Мир

В Италии прошел многотысячный митинг против перевооружения Европы

В Риме прошел многотысячный митинг против перевооружения Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

В центре Рима прошла массовая демонстрация против перевооружения Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

Организаторами акции «Нет перевооружению. Остановим их!» стала оппозиционная партия «Движение "5 звезд"». Мероприятие поддержали профсоюзы и правозащитные организации. Участники демонстрации выкрикивали антиправительственные лозунги, призывающие остановить главу итальянского кабмина Джорджу Мелони и Еврокомиссию.

Как утверждают организаторы, в общей сложности участие в акции приняли как минимум 80 тысяч человек.

В начале марта стало известно, что страны ЕС согласовали планы по привлечению 800 миллиардов евро на оборону. Такую инициативу озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, план по «перевооружению Европы» должен включать инвестиции в военно-промышленный комплекс Украины.

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