Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:30, 6 апреля 2025Россия

В России изменили закон о рыболовстве

Правительство РФ утвердило изменения в Положении о надзоре в области рыболовства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

В него был добавлен раздел «XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)». Он регулирует законность появления транспортных средств, иных производственных объектов, деятельности и действий контролируемых лиц на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.

Во время постоянного рейда инспекторам дали право проводить осмотр, досмотр, опрос, а также истребовать документы и проводить инструментальное обследование.

В декабре 2024 года Минсельхоз России подготовил поправки в технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ужесточающие условия ее оборота и вводящие дополнительный контроль. В соответствии с поправками, пищевую рыбную продукцию необходимо до выпуска в оборот исследовать на наличие живых паразитов и их личинок, а также на наличие погибших паразитов, которые уже не представляют опасности для здоровья человека.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны показало боевых роботов в зоне СВО

    Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

    В Китае пообещали дать отпор Трампу

    В России изменили закон о рыболовстве

    Трамп предупредил американцев о трудных временах

    Посольство высказалось о ситуации с задержанием россиян в Аргентине

    Гретцки вспомнил о своих русских корнях после рекорда Овечкина

    На пляжах Анапы обнаружили загадочное белое вещество

    На Украине сообщили о «коллапсе» всех поставок

    Военкоры рассказали об отчаянных попытках ВСУ остановить наступление ВС РФ у Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше