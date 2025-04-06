В России изменили закон о рыболовстве

Правительство РФ утвердило изменения в Положении о надзоре в области рыболовства

Правительство России утвердило изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

В него был добавлен раздел «XI. Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)». Он регулирует законность появления транспортных средств, иных производственных объектов, деятельности и действий контролируемых лиц на внутренних водных объектах, а также в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов.

Во время постоянного рейда инспекторам дали право проводить осмотр, досмотр, опрос, а также истребовать документы и проводить инструментальное обследование.

В декабре 2024 года Минсельхоз России подготовил поправки в технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ужесточающие условия ее оборота и вводящие дополнительный контроль. В соответствии с поправками, пищевую рыбную продукцию необходимо до выпуска в оборот исследовать на наличие живых паразитов и их личинок, а также на наличие погибших паразитов, которые уже не представляют опасности для здоровья человека.

