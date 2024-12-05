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09:16, 5 декабря 2024Экономика

В России собрались запретить продажу рыбы с видимыми паразитами

«Известия»: Минсельхоз ужесточит условия продажи рыбной продукции с паразитами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Минсельхоз России подготовил поправки в технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ужесточающие условия ее оборота и вводящие дополнительный контроль. В настоящее время они проходят процедуру согласования. Об этом со ссылкой на представителя ведомства пишут «Известия».

В соответствии с поправками, пищевую рыбную продукцию необходимо до выпуска в оборот исследовать на наличие живых паразитов и их личинок, а также на наличие погибших паразитов, которые уже не представляют опасности для здоровья человека.

В первом случае обработанную и необработанную продукцию следует проморозить в соответствии с нормативами (там прописана температура и продолжительность обработки), а во втором — отправлять в магазины только те экземпляры, где паразиты не видны при визуальном контроле.

В действующей редакции такой контроль предусмотрен только для уловов рыбы, выращенной в естественной и искусственной средах. А кроме того, нет никаких ограничений на продукцию, например, консервы, в которой любой покупатель может увидеть мертвых паразитов.

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Минэкономразвития указало, что некоторые положения поправок могут привести к избыточным расходам для бизнеса. По мнению ведомства, их реализация может привести к тому, что непригодной к реализации окажется до 100 процентов замороженной рыбной продукции из некоторых районов промысла. Ее стоимость оценивается в 200-300 миллиардов рублей.

Председатель Рыбного союза Александр Панин, участвующий в рабочей группе по внесению изменений, заметил, что поддерживает саму идею запрета продажи продукции с видимыми паразитами, так как она вызовет отторжение у потребителей и приведет к снижению продаж.

В то же время президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев объяснил, что предлагаемый формат увеличит регуляторную и финансовую нагрузку на предприятия рыбной промышленности в несколько раз. В результате им придется дополнительно поднимать цены на семь-восемь процентов.

Ранее в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) спрогнозировали, что по итогам нынешнего года вылов минтая в Беринговом море, одном из основных российских регионов добычи, снизится почти на четверть.

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