Одному виду рыбы предсказали снижение вылова в России

АСРФ: вылов минтая в Беринговом море в 2024 году снизится почти на четверть

В 2024 году вылов минтая в Беринговом море, одном из основных российских регионов добычи, снизится почти на четверть. Такое развитие событий предсказали в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), сообщает газета «Ведомости».

Как заявил на Дальневосточном научно-промысловом совете президент Ассоциации Алексей Осинцев, добыча минтая в этом году снизится почти на четверть в годовом выражении и составит 475-480 тысяч тонн. На такие показатели влияют природные факторы, в том числе влияющие на миграцию рыбы. Также причинами стали снижение рентабельности из-за существенных потерь промыслового времени на поиск рыбы и ухудшение ситуации на внешних рынках, в том числе снижение экспортных цен.

Росрыболовство решило в 2025 году снизить квоту на вылов минтая в Беринговом море с 783 до 700 тысяч тонн, а в АСРФ предлагают сократить ее до уровня фактического вылова, иначе есть риски ее недоосвоения рыболовами. По словам управляющкго партнера Zharov Group Евгения Жарова, если компания осваивает квоту менее чем на 70 процентов в течение двух лет подряд, чаще всего квоту аннулируют и распределяют среди других участников рынка. В некоторых случаях могут вводиться штрафы или другие санкции, чтобы стимулировать более активное участие в рыболовстве.

Берингово море — одна из трех основных зон вылова минтая вместе с Охотским и Японским морями, на него приходится 30–35 процентов вылова этой рыбы в стране. При этом вести промысел в Беринговом море «всегда было сложнее, чем в других районах». По его словам, на результаты добычи минтая в этой зоне влияют природно-климатические факторы: большое количество штормовых дней в году и перемещение промысловых скоплений минтая, отметили в Росрыболовстве.

В октябре поставщики рыбной продукции предупредили торговые сети о повышении цен на широкий спектр продукции на 15-20 процентов. В основном цены растут на сельдь, скумбрию, красную рыбу. Подняли цены пока не все поставщики, процесс продолжается, так что в магазинах стоимость рыбы и креветок еще поднимется. В письмах ретейлерам компании объясняют, что текущая стоимость их продукции делает работу экономически нецелесообразной.