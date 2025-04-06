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07:23, 6 апреля 2025Мир

В Швеции озаботились ростом числа проституток обоих полов из Украины

Dagens Nyheter: В Швеции выросло число проституток обоих полов из Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

В Швеции выросло число проституток обоих полов из Украины. Об этом пишет Dagens Nyheter.

По информации издания, это связано с тем, что многие беженцы начинают торговать собой, не имея достаточной социальной поддержки со стороны властей. Украинцам выделили очень низкие пособия, при этом они сталкиваются с реалиями местного законодательства, требующего от них продать свое имущество на родине ради сохранения выплат в европейской стране, от недвижимости до увелирных украшений в ушах.

Из-за этого на беженцев обращает внимание преступность, предлагая, среди прочего, заняться проституцией. В итоге украинцы заняли лидирующую позицию по заражению местных жителей ВИЧ-инфекцией, в несколько раз обогнав ближайших «преследователей» из Таиланда и Уганды.

В 2023 году сотрудники британского Красного креста рассказали, что украинские беженцы оказались в «долговой кабале» из-за жителей страны. По их словам, некоторые граждане страны эксплуатируют украинцев, заставляя их работать по дому или в своих компаниях.

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