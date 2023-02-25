Украинские беженцы оказались в долговой кабале из-за британцев

Доклад Красного Креста: британцы загоняют в долговую кабалу беженцев с Украины

Сотрудники британского Красного креста рассказали, что украинские беженцы оказались в «долговой кабале» из-за жителей страны. Об этом сообщает издание Inews со ссылкой на доклад организации.

Отмечается, что некоторые британцы эксплуатируют проживающих у них украинцев, заставляя их безвозмездно работать по дому или на своих предприятиях. Кроме того, детей беженцев также призывали трудиться вместо посещения школы. Помимо этого, согласно докладу, часть британцев принуждали украинцев работать для компенсации возросших цен.

В Красном кресте уточнили, что на сегодняшний день зафиксировано мало подобных случаев, однако не исключается, что другие жертвы эксплуатации могут обратиться за помощью в дальнейшем. Власти страны в свою очередь подтвердили, что с такими ситуациями сталкивается небольшое количество беженцев.

Ранее сообщалось, что многие украинцы, временно проживающие в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства. Также отмечалось, что беженцы вынуждены жить в ужасных условиях.