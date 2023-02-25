Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 25 февраля 2023Мир

Украинские беженцы оказались в долговой кабале из-за британцев

Доклад Красного Креста: британцы загоняют в долговую кабалу беженцев с Украины

Фото: Guilherme Stecanella / Unsplash

Сотрудники британского Красного креста рассказали, что украинские беженцы оказались в «долговой кабале» из-за жителей страны. Об этом сообщает издание Inews со ссылкой на доклад организации.

Отмечается, что некоторые британцы эксплуатируют проживающих у них украинцев, заставляя их безвозмездно работать по дому или на своих предприятиях. Кроме того, детей беженцев также призывали трудиться вместо посещения школы. Помимо этого, согласно докладу, часть британцев принуждали украинцев работать для компенсации возросших цен.

В Красном кресте уточнили, что на сегодняшний день зафиксировано мало подобных случаев, однако не исключается, что другие жертвы эксплуатации могут обратиться за помощью в дальнейшем. Власти страны в свою очередь подтвердили, что с такими ситуациями сталкивается небольшое количество беженцев.

Ранее сообщалось, что многие украинцы, временно проживающие в Великобритании, становятся бездомными после окончания программы спонсорства. Также отмечалось, что беженцы вынуждены жить в ужасных условиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России
Украинские беженцы оказались в долговой кабале из-за британцев
Пентагон заявил о важности сохранения коммуникации с Россией
Посол России порассуждал об отсутствии святости в Канаде из-за Третьяка
Названы имена знаменитых соседей первого грузинского ресторана в Москве
Депутат Европарламента обвинил Германию в обслуживании интересов США
Власти Белгородской области сообщили о сработавшей системе ПВО
Зеленский показал свое место жительства в последний год
Тренер назвала способ правильно тренироваться дома
Посол оценил введение Канадой новых санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.