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12:22, 6 апреля 2025Россия

В Якутии раскрыли рабовладельца

Жителя Якутии обвиняют в рабовладении, он избивал и удерживал двух мужчин
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Якутии жителя Нюрбинского района села Кюндяде обвиняют в рабовладении. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам жителей села, мужчина насильно удерживал на своей территории двух человек, которых избивал и заставлял выполнять тяжелую работу. Также они рассказали, что пленников держали в помещении для скота, закованными в цепи. Один из пострадавших сумел сбежать и получить приют у женщины, которая была шокирована тяжелым физическим состоянием беглеца и вызвала полицию.

Прибывшие на место правоохранители подтвердили информацию о незаконном удержании людей. Сообщается, что на территории рабовладельца остался пожилой мужчина, которого продолжают держать на цепи. Возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда.

Ранее координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина рассказала, что в трудовое рабство часто попадают в Ростовской области, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях. Она отметила, что с начала года в России из условий принудительного труда освободили уже более трех тысяч человек, однако точных данных нет, так как статистика не ведется.

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