В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины по скалолазанию

В зоне СВО ликвидировали чемпиона Украины по скалолазанию Тараса Цушко

В зоне спецоперации (СВО) ликвидировали чемпиона Украины по скалолазанию Тараса Цушко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов cо ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, после начала СВО Цушко добровольно вступил в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Спортсмен был ликвидирован 5 апреля в Сумской области.

Цушко был известен тем, что покорил практически все высоты на Кавказе, подчеркнул военкор. При этом альпинист был большим поклонником города Сочи.

Ранее двух диверсантов с флагами Европейского союза (ЕС) и Украины ликвидировали в Донецкой народной республике (ДНР). Инцидент произошел в населенном пункте Новотроицкое.