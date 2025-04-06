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11:23, 6 апреля 2025Силовые структуры

Врачи госпитализировали напавшего на полицейского в Москве американца

Напавшему на полицейского американцу диагностировали психическое расстройство
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Джозеф Татер во время судебного заседания в Мещанском суде.

Джозеф Татер во время судебного заседания в Мещанском суде. . Фото: Мещанский суд Москвы / ТАСС

Столичный суд принудительно госпитализировал американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского после скандала в отеле Radisson в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, во время следствия врачи диагностировали обвиняемому психическое расстройство. Так, медики сообщили, что у мужчины выявлены напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию.

Вследствие этого Татера решили поместить в медучреждение для прохождения лечения.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что Джозефа Татера отпустили из СИЗО. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Татер ругался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу, из-за чего его доставили в отделение полиции, где он схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов и отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность. Вину в содеянном он не признал.

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