Врачи госпитализировали напавшего на полицейского в Москве американца

Напавшему на полицейского американцу диагностировали психическое расстройство

Джозеф Татер во время судебного заседания в Мещанском суде. . Фото: Мещанский суд Москвы / ТАСС

Столичный суд принудительно госпитализировал американца Джозефа Татера, обвиняемого в нападении на полицейского после скандала в отеле Radisson в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным агентства, во время следствия врачи диагностировали обвиняемому психическое расстройство. Так, медики сообщили, что у мужчины выявлены напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, отсутствие критики к своему состоянию.

Вследствие этого Татера решили поместить в медучреждение для прохождения лечения.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что Джозефа Татера отпустили из СИЗО. Ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Инцидент произошел в августе прошлого года. Татер ругался и вел себя агрессивно по отношению к персоналу, из-за чего его доставили в отделение полиции, где он схватил за руку сотрудницу правоохранительных органов и отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность. Вину в содеянном он не признал.