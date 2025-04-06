Ради удержания села в Курской области ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область. Об этом со ссылкой на источник в 72-й дивизии группировки войск «Север» сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, подобные меры украинские военные предпринимают для удержания села Гуево в Курской области, за которое в настоящее время идут бои. Военные отмечают возросшее количество вражеских дронов, которые бьют по каждому, кто оказывается на открытой местности при этом не делают разницы между гражданскими и военными.

Украинское подразделение БПЛА было переброшено с белгородского участка фронта, где уже две недели идут бои. Собеседник агентства отметил, что действия ВСУ говорят о готовности удержаться на последних позициях в Курской области любой ценой.

6 апреля армия России начала продвижение в сторону Юнаковки — логистического узла, откуда идет снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.