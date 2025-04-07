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16:04, 7 апреля 2025Россия

23-летнего россиянина зверски избили из-за места в кафе

В Свердловской области 23-летнего мужчину зверски избили из-за места в кафе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Нижняя Тура Свердловской области 23-летнего мужчину зверски избили из-за места в кафе. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По сведениям издания, инцидент произошел в российском городе накануне. Сестра пострадавшего рассказала, что мужчина снял VIP-зал в кафе «Кавказ». Девушка пояснила, что во время отдыха к ее брату подошли несколько мужчин и сходу на него набросились. Когда уралец попытался встать, об его голову разбили бутылку.

Друзья взяли мужчину под руки и попытались вывести из кафе, но уже у двери на него напали толпой. В больницу парня привезли в крайне тяжелом состоянии. «Оказалось, что у него отек мозга, проломлен череп, размер трещин — шесть сантиметров в диаметре», — поделилась родственница избитого.

Семья пострадавшего обратилась в полицию и региональное управление Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге студентов избили до полусмерти и открыли по ним стрельбу.

ЖЗЛ
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