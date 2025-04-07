Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в обнажающем грудь наряде

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на красную дорожку Бродвейского театра в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

55-летняя поп-исполнительница выбрала для выхода в свет облегающее черное платье, декольте которого частично обнажало ее грудь. При этом внешний вид звезды дополняла белая накидка, оформленная объемными плечами и шлейфом. Также на размещенных кадрах видно, что Лопес надела золотое ожерелье и взяла с собой небольшой клатч в тон платья.

Уточняется, что знаменитость приехала на премьеру мюзикла «Доброй ночи и удачи», чтобы поздравить актера Джорджа Клуни с дебютом.

В феврале пользователи сети обругали откровенный наряд Дженнифер Лопес на вечеринке.