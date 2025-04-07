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09:41, 7 апреля 2025Ценности

67-летнего Дольфа Лундгрена сняли полуобнаженным на пляже с 28-летней женой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена сняли на пляже с женой — фитнес-тренером Эммой Крокдал. Материал приводит Page Six.

67-летнего артиста запечатлели во время отдыха в Майами. Он предстал перед камерой в синих шортах и с голым торсом, продемонстрировав седые волосы и складки на животе.

В свою очередь, избранница звезды надела лиловое бикини, которое состояло из топа с декором в виде цветка и трусов с завязками на бедрах. При этом она показала пирсинг в пупке и татуировку на бедре.

Пара сыграла свадьбу на греческом острове Миконос через три года после помолвки, о которой они объявили в июне 2020-го.

Дольф Лундгрен стал известен в 1985 году после роли советского боксера Ивана Драго в четвертой части «Рокки». Лундгрен снялся в более чем 50 фильмах, среди которых «Разборка в Маленьком Токио», «Универсальный солдат» и серия «Неудержимые». В 2004 году Лундгрен дебютировал в качестве режиссера, сняв фильм «Защитник».

Кроме того, Лундгрен получил степень магистра химического машиностроения и является стипендиатом программы Фулбрайта Массачусетского технологического института. Он дважды выигрывал открытый чемпионат Великобритании и становился чемпионом Австралии по Кекусинкай, а также был капитаном Олимпийской сборной США по пятиборью.

В феврале 28-летняя дочь Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен похвасталась фигурой в купальнике.

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