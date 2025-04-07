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18:41, 7 апреля 2025Моя страна

Африканец переехал в Россию и «стал настоящим осетином»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Африканец Давид Далле из Камеруна переехал в Россию и стал врачом и «настоящим осетином». Об этом сообщает портал «Иностранцы в России» на платформе «Дзен».

Вскоре после переезда Далле, у которого есть медицинское образование, нашел работу во Владикавказе. Кроме того, он стал волонтером-спасателем и инструктором по оказанию первой помощи. Также, по словам его местных друзей, он стал осетином и полюбил горные пейзажи.

«Он говорит, что хочет остаться в России и работать в сфере нейрохирургии, но пока не знает, где именно это произойдет», — говорится в сообщении.

Ранее Живущий в России тревел-блогер из Голландии сходил в русскую баню на Байкале и описал опыт словами «все вокруг кружилось». Европеец решил протестировать банную спа-программу на реке Ангаре.

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