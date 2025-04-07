Африканец переехал в Россию и «стал настоящим осетином»

Африканец Давид Далле из Камеруна переехал в Россию и стал врачом и «настоящим осетином». Об этом сообщает портал «Иностранцы в России» на платформе «Дзен».

Вскоре после переезда Далле, у которого есть медицинское образование, нашел работу во Владикавказе. Кроме того, он стал волонтером-спасателем и инструктором по оказанию первой помощи. Также, по словам его местных друзей, он стал осетином и полюбил горные пейзажи.

«Он говорит, что хочет остаться в России и работать в сфере нейрохирургии, но пока не знает, где именно это произойдет», — говорится в сообщении.

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