Агрессивный турист напал на мужчину и подростка в Таиланде и попал на видео

Daily Mail: На Пхукете британский турист напал на мужчину и подростка

На Пхукете, Таиланд, британский турист напал на мужчину и подростка и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел рядом с местным магазином. 40-летний Джордж Патерсон из Шотландии устроил беспорядки в этом районе, повредил чужой мотоцикл, а затем ввязался в драку с его владельцем. На кадрах видно, как они нападают друг на друга. Затем к магазину подъехала на скутере женщина с детьми. Агрессивный британец столкнул подростка с мопеда.

Дебошира задержали, однако он был не в состоянии давать показания.

Ранее группа иностранных туристов устроила массовую драку на фестивале красок Холи в Паттайе, Таиланд. Стычка на пляже курорта произошла 16 марта между мужчинами, предположительно, индийского происхождения.