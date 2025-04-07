Американский астронавт назвал любимой песню российской группы

Астронавт из США Ким заявил, что готовится к полетам под песню «Комбинации»

Американский астронавт Джонатан Ким признался, что перед полетом на Международную космическую станцию (МКС) будет слушать свою любимую песню American boy российской группы «Комбинация». Его слова передает агентство РИА Новости.

«Я уже выбрал песни, которые особенны для меня, для моей семьи, которые напоминают мне о космосе. Например, песня Дэвида Боуи Starman, а также я послушаю свою любимую российскую песню American boy», — сказал астронавт во время пресс-конференции.

Сейчас Ким готовится к совместному полету с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким на МКС. Старт миссии намечен на 8 апреля и произойдет с пусковой площадки космодрома Байконур. Сообщается также, что пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а сама ракета «Союз-2.1а» получила название «Ракета Победы» и украшена символикой годовщины.

Ранее стало известно, что культовая группа «Комбинация» воссоединилась спустя шесть лет.