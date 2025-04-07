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07:30, 7 апреля 2025Путешествия

Блогерша назвала причины переезда немецких пенсионеров в один регион России

Алина Черненко

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Российская путешественница пообщалась со знакомым из Калининградской области, который рассказал, что он регулярно встречает пенсионеров, переехавших в регион из Германии и довольных этим. Причины такого решения она назвала в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что в Германии коммунальные платежи стали настоящим испытанием для бюджета пожилых людей. По ее словам, суммарно им приходится платить около 500 евро (примерно 46,5 тысячи рублей) в месяц. При этом в Калининградской области отопление газом и электричество обходятся примерно в 8 тысяч рублей.

Во-вторых, в России продукты, транспорт, медицина и услуги ощутимо доступнее, чем в Европе. «Можно позволить себе больше: поход в кафе, хороший чай, дорогие продукты и икру. И не надо по выходным выискивать скидки в кафе», — подчеркнула блогерша.

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Россиянка добавила, что один из самых неожиданных плюсов, по словам переехавших, — возможность выращивать в огороде все что угодно. «В Германии на своем участке далеко не все можно сажать. Где-то запрещено вообще копать, где-то строго регламентировано, что и где растет. Где-то можно сажать помидоры только определенного сорта и только в ограниченных количествах», — пояснила она.

Кроме того, чтобы рыбачить в Германии, нужно пройти обучение, сдать экзамены и получить лицензию. А рыбу после вылова нужно отпускать обратно. «В России все проще: речка рядом, закинул удочку, наловил — и сразу в уху. Не наловил — не беда, можно прийти завтра. Рыбалка — как в детстве. Без лишних церемоний», — заключила путешественница.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Норвегии и описала жизнь местных пенсионеров фразой «хочется такую же старость». Она обратила внимание, что пожилые люди в этой стране следят за модой и одеваются очень стильно.

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