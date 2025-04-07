Украинский дипломат Телиженко: Зеленский занижает число погибших солдат ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский называет погибшими лишь тех бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), за которых выплатили компенсации. Об этом заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом).

По его словам, Зеленский называет числа в 35 или 50 тысяч погибших, потому что оперирует статистикой о том, сколько денег выплатили семьям погибших. Он добавил, что многим семьям не выплатили положенных денег, потому что у украинских властей нет столько денег. По его словам, подавляющее большинство украинцев не видит никакого смысла идти на фронт.

Ранее стало известно, что потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении превысили 72 320 военнослужащих. По данным Минобороны России, Украина потеряла значительное количество техники: 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров и 2254 боевые бронированные машины.

