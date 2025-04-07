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16:12, 7 апреля 2025Экономика

Части россиян пообещали аномальное тепло

Синоптик Вильфанд: В Сибири и на Урале будет теплее нормы на 6-9 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В начале текущей недели в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке будет на шесть-девять градусов теплее нормы. Аномально высокие температуры части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в Челябинской и Курганской областях в начале недели столбики термометров будут показывать примерно плюс 20 градусов, что на семь-девять градусов выше нормы. «Очень теплая погода на юге Сибири, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской областях, на юге Красноярского края, в Хакасии, а затем и на Дальнем Востоке, в Бурятии, Забайкалье ожидается температура выше нормы на 6-8 градусов. Связано это с выносом очень теплых воздушных масс из Центральной Азии и Китая», — объяснил эксперт.

Вильфанд добавил, что во второй половине недели тепло задержится лишь в западной части Сибири. Он добавил, что в те дни в Забайкальском крае, Иркутской области, Красноярском крае температура упадет сразу на 10-15 градусов.

Тепло в первые дни недели будет и в Якутии, отметил Вильфанд. Так, воздух днем может прогреваться до плюс шести градусов, а в ночные часы — опускаться до минус десяти градусов. Наконец, аномальные температуры прогнозируются и на Чукотке: днем — от нуля до плюс шести градусов, что на восемь градусов теплее нормы, а ночью — минус 15-20 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил, что теплая погода возвратится в Москву в середине апреля.

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