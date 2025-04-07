Дачникам назвали способы снять боль в спине после работы в огороде

Терапевт Дельманова: Если спина заболела на даче, можно обвязать поясницу шарфом

При резкой боли в спине во время работ на огороде нужно сразу же прекратить нагрузку, заявила врач-терапевт Сабина Дельманова. Способы снять боль в спине она подсказала дачникам в беседе с NEWS.ru.

По словам Дельмановой, при возникновении боли нельзя доделывать начатое через силу — нужно сразу прилечь отдохнуть и воспользоваться местным обезболивающим средством — пластырем, мазью, гелем с нестероидным противовоспалительным препаратом.

Поясницу она порекомендовала обвязать шерстяным платком или шарфом, чтобы улучшить кровообращение в перенапряженных мышцах. От разогревающих компрессов или горячей ванны терапевт призвала отказаться, поскольку они могут облегчить состояние только при первичной боли в спине. «Но, как правило, болью в спине дает о себе знать какая-либо патология, которая сидела в позвоночнике давно, и влажный разогрев может усугубить проблему. Поэтому лучше использовать именно сухое тепло», — констатировала врач.

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