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19:30, 19 марта 2025Забота о себе

Названы грозящие инсультом показатели давления

Невролог Копцева: Давление в состоянии покоя выше 140/90 грозит инсультом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Контроль давления остается одним из главных способов профилактики инсульта, рассказала невролог Анна Копцева. Грозящие опасным состоянием показатели давления она назвала в беседе с NEWS.ru.

По словам Копцевой, даже при хорошем самочувствии и отсутствии головной боли, чувства усталости и нарушений сна, то есть симптомов гипертонии, повышение показателей артериального давления в состоянии покоя выше значения 140/90 миллиметров ртутного столба должно быть поводом обратиться к врачу. «Мировая практика показывает, что благодаря одному лишь контролю уровня артериального давления удается снизить риск инсульта на 50 процентов», — объяснила невролог.

Она отметила, что артериальная гипертония значительно увеличивает вероятность инсульта, а регулярное измерение давления необходимо каждому, независимо от самочувствия. Измерять уровень артериального давления Копцева порекомендовала хотя бы раз в неделю.

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Ранее гастроэнтеролог Любовь Лаврова посоветовала некоторым россиянам отказаться от употребления кофе. По ее мнению, людям с неконтролируемым высоким давлением или плохо поддающейся терапии гипертонией лучше не пить этот напиток.

Вот это да!
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