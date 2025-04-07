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16:38, 7 апреля 2025Россия

Данные о получивших на СВО инвалидность россиянах раскрыли в процентном соотношении

ТАСС: Около 60 процентам бойцов СВО с инвалидностью присвоили вторую группу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Около 60 процентам бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине с инвалидностью присвоили вторую группу. Данные о раненных на фронте россиянах в процентном соотношении раскрыла заместитель руководителя Федерального центра комплексной реабилитации Елена Морозова, передает ТАСС.

По ее информации, 14,8 процента участников СВО с инвалидностью являются инвалидами первой группы, 26,9 процента — третьей, и 58,3 процента — второй. Большая часть из военнослужащих со второй степенью инвалидности получили на фронте комбинированные минно-взрывные травмы — их диагностировали в 85 процентах случаев.

«Самое главное, что у них огромная проблема социальной реинтеграции именно потому, что в результате этих сочетанных травм у них также множественные нарушения и ограничения жизнедеятельности. А это люди молодого возраста, то есть им еще жить и жить», — отметила Морозова.

В конце 2024 года сообщалось, что президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому получившим инвалидность бойцам выплатят четыре миллиона рублей.

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