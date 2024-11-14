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14:20, 14 ноября 2024Россия

В Минобороны прокомментировали изменение выплат за ранение участников СВО

В МО РФ прокомментировали изменение выплат за ранение бойцов СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Минобороны России (МО РФ) высказались об изменении выплат за ранение участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Как заявила заместитель оборонного ведомства Анна Цивилева в комментарии, поступившем в редакцию «Ленты.ру», всем военнослужащим, получившим инвалидность по ранению, дополнительно выплатят один миллион рублей.

Ранее президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому получившим инвалидность бойцам будут выплачивать четыре миллиона рублей. Эта сумма будет включать в себя выплату, назначаемую при получении ранения или травмы.

Указ вступает в силу 14 ноября. Как пояснили в МО РФ, назначение выплат будет касаться всех военнослужащих, получивших инвалидность со дня начала СВО — с 24 февраля 2022 года. Дополнительные деньги российским бойцам будет выплачивать «Фонд защитники Отечества».

В среду, 13 ноября, в России утвердили постановление о размерах единовременной выплаты при получении увечий. Военным с тяжелыми ранениями полагается единовременная выплата в размере трех миллионов рублей, с легкими — один миллион рублей. За иные травмы выплата составит 100 тысяч рублей.

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