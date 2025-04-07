Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:33, 7 апреля 2025Из жизни

Девятилетний школьник подорвался на загадочной бомбе

The Thaiger: В Таиланде девятилетний мальчик подорвался на загадочной бомбе
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде девятилетний школьник подорвался на загадочной самодельной бомбе в провинции Пхичит. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось еще 23 марта, однако известно о нем стало только 2 апреля, после того, как житель провинции опубликовал пост в социальной сети. Таец написал, что ребенок шел вдоль дороги и увидел на земле странный предмет, представляющий собой сверток из черного целлофана. «Мальчик был еще совсем маленький и не осознавал опасности. Он подобрал предмет, и тот взорвался (...) Еще пять бомб были найдены неподалеку. Вопрос в том, кто оставил их у дороги. Мои соболезнования семье», — говорится в сообщении.

Житель провинции также заявил, что власти якобы не расследовали происшествие и вскоре «забыли о нем». В администрации района заявили, что знают о случившемся. Более того, до 23 марта там взорвалось уже три самодельные бомбы. После саперы обнаружили еще одно взрывное устройство и обезвредили его.

Материалы по теме:
«Дети, вы сейчас умрете!» Военрук устроил теракт в советской школе. За что он убил 20 учеников?
«Дети, вы сейчас умрете!»Военрук устроил теракт в советской школе. За что он убил 20 учеников?
30 января 2022
«Он стрелял прицельно, не спеша» Как 70 лет назад праздник 1 Мая обернулся одной из самых громких трагедий в истории СССР
«Он стрелял прицельно, не спеша»Как 70 лет назад праздник 1 Мая обернулся одной из самых громких трагедий в истории СССР
1 мая 2024
«Он шел по комнатам и стрелял» Почему советский комсомолец взялся за винтовку и устроил бойню в женском общежитии
«Он шел по комнатам и стрелял»Почему советский комсомолец взялся за винтовку и устроил бойню в женском общежитии
12 февраля 2022

Полиция и следственные органы не предоставляют никакой информации об инцидентах с бомбами. О задержании подозреваемых по этому делу также ничего не сообщается.

Как пишет The Thaiger, в январе похожее происшествие случилось в провинции Удонтхани. Домашняя собака принесла найденный странный предмет четырехлетнему мальчику. Ребенок решил, что это мяч и показал его отцу. Мужчина заподозрил неладное и вызвал саперов.

Ранее в Венесуэле трое маленьких детей отправились запускать воздушного змея в сад перед домом и подорвались на мине-ловушке. Взрывное устройство находилось под тротуарной плиткой.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мной воспользовались». В Россию пытались ввезти полтонны особо опасной взрывчатки из Польши. Водитель заявил, что не знал о ней

    67-летнего Дольфа Лундгрена сняли полуобнаженным на пляже с 28-летней женой

    Хинштейн показал видео из освобожденных сел Курской области

    Россиянина осудили на пять лет за развращение ребенка

    Признанный иноагентом канал заблокировали в Telegram

    Россиянин создал ОПС по занятию проституцией и похищал для работы в нем одиноких женщин

    Российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года

    Диетолог перечислила негативно влияющие на сексуальность продукты

    Девятилетний школьник подорвался на загадочной бомбе

    Овечкин посвятил рекордный гол покойному отцу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше