Девятилетний школьник подорвался на загадочной бомбе

The Thaiger: В Таиланде девятилетний мальчик подорвался на загадочной бомбе

В Таиланде девятилетний школьник подорвался на загадочной самодельной бомбе в провинции Пхичит. Об этом сообщает The Thaiger.

Трагическое происшествие случилось еще 23 марта, однако известно о нем стало только 2 апреля, после того, как житель провинции опубликовал пост в социальной сети. Таец написал, что ребенок шел вдоль дороги и увидел на земле странный предмет, представляющий собой сверток из черного целлофана. «Мальчик был еще совсем маленький и не осознавал опасности. Он подобрал предмет, и тот взорвался (...) Еще пять бомб были найдены неподалеку. Вопрос в том, кто оставил их у дороги. Мои соболезнования семье», — говорится в сообщении.

Житель провинции также заявил, что власти якобы не расследовали происшествие и вскоре «забыли о нем». В администрации района заявили, что знают о случившемся. Более того, до 23 марта там взорвалось уже три самодельные бомбы. После саперы обнаружили еще одно взрывное устройство и обезвредили его.

Полиция и следственные органы не предоставляют никакой информации об инцидентах с бомбами. О задержании подозреваемых по этому делу также ничего не сообщается.

Как пишет The Thaiger, в январе похожее происшествие случилось в провинции Удонтхани. Домашняя собака принесла найденный странный предмет четырехлетнему мальчику. Ребенок решил, что это мяч и показал его отцу. Мужчина заподозрил неладное и вызвал саперов.

Ранее в Венесуэле трое маленьких детей отправились запускать воздушного змея в сад перед домом и подорвались на мине-ловушке. Взрывное устройство находилось под тротуарной плиткой.