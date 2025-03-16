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18:40, 16 марта 2025Из жизни

Трое детей подорвались на мине-ловушке во время игры в саду

NTK: В Венесуэле трое маленьких детей подорвались на мине в саду у дома
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Edwin Montilva / Reuters

В Венесуэле трое маленьких детей отправились запускать воздушного змея в сад перед домом и подорвались на мине. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Трехлетняя Бейла Соса, ее шестилетний брат Дилан и его ровесник Эдгар Товар играли в общем саду между несколькими домами в городе Сараса, штат Гуарико, когда раздался взрыв. Мать Бейлы и Дилана в этот момент находилась дома. Она рассказала, что перед взрывом услышала «звук открывающейся бутылки». Женщина выбежала на улицу и обнаружила раненых детей на земле. У одного из них отсутствовали рука и нога.

Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу, однако спасти детей врачи не смогли. Как установили следователи, под одной из тротуарных плиток во дворе была установлена мина-ловушка в виде растяжки.

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В полиции рассказали, что на той улице раньше базировалась банда под руководством некоего Йоханни Мачуки. Он и его подельники были ликвидированы в ходе полицейской спецоперации в 2024 году. Следователи считают, что мина-ловушка находилась под плиткой с тех времен.

Семейство Соса переселилось в новый дом только в январе. После случившегося арестовали домовладельца. Семьям детей выразил соболезнования мэр города. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Камбодже старая реактивная граната погубила двух маленьких детей. Двоюродные брат и сестра наткнулись на неразорвавшийся боеприпас, когда играли в поле недалеко от дома.

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