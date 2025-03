Трое детей подорвались на мине-ловушке во время игры в саду

NTK: В Венесуэле трое маленьких детей подорвались на мине в саду у дома

В Венесуэле трое маленьких детей отправились запускать воздушного змея в сад перед домом и подорвались на мине. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Трехлетняя Бейла Соса, ее шестилетний брат Дилан и его ровесник Эдгар Товар играли в общем саду между несколькими домами в городе Сараса, штат Гуарико, когда раздался взрыв. Мать Бейлы и Дилана в этот момент находилась дома. Она рассказала, что перед взрывом услышала «звук открывающейся бутылки». Женщина выбежала на улицу и обнаружила раненых детей на земле. У одного из них отсутствовали рука и нога.

Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу, однако спасти детей врачи не смогли. Как установили следователи, под одной из тротуарных плиток во дворе была установлена мина-ловушка в виде растяжки.

В полиции рассказали, что на той улице раньше базировалась банда под руководством некоего Йоханни Мачуки. Он и его подельники были ликвидированы в ходе полицейской спецоперации в 2024 году. Следователи считают, что мина-ловушка находилась под плиткой с тех времен.

Семейство Соса переселилось в новый дом только в январе. После случившегося арестовали домовладельца. Семьям детей выразил соболезнования мэр города. Расследование продолжается.

