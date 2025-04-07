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23:16, 7 апреля 2025Россия

В российском регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадал подросток

Гладков: Подросток пострадал из-за атаки дрона в селе Борки Белгородской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дронов атаковали село Борки Валуйского округа Белгородской области. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал 16-летний подросток. Молодой человек получил черепно-мозговую травму, поверхностные раны головы, множественные повреждения рук и ног.

Глава региона добавил, что несовершеннолетнего доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

4 апреля в селе Двулучное Белгородской области в результате удара FPV-дрона ВСУ получил ранения мирный житель.

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