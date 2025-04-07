Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:36, 7 апреля 2025Силовые структуры

Главврач российской больницы задержан за взятки в размере более миллиона рублей

Под Красноярском задержали главврача межрайонной больницы за взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали главного врача медицинского учреждения за взятки на общую сумму более миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным ведомства, летом 2020 года главврач больницы заключил контракт с «Мед-Инжиринг» на 4,8 миллиона рублей. Компания предоставляла больнице противоэпидемиологические костюмы по завышенным ценам. За заключение контракта фигурант получал 10 процентов от стоимости поставленного товара — 480 тысяч рублей.

В 2022 году больница и эта же компания заключили контракт на 6,4 миллиона рублей. Главврач получил взятку в размере 640 тысяч рублей.

Возбуждено дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

Ранее заведующую кафедрой Оренбургского государственного медицинского университета заподозрили в мошенничестве.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их

    ФСБ задержала призывавшего российских военнослужащих сотрудничать с ВСУ мужчину

    Минобороны сообщило о шести нарушениях ВСУ моратория на удары по энергоинфраструктуре

    Экипаж «Союза МС-27» проведет два выхода в открытый космос

    Стало известно о новом ударе ВСУ по энергетической инфраструктуре в Воронежской области

    Дерипаска потребовал в Лондоне раскрыть источник получения названного подделкой документа

    Суд продлил меру пресечения блогеру Портнягину

    ФСБ задержала призывавшего российских военнослужащих сотрудничать с ВСУ мужчину

    ВСУ дважды ударили по энергетическим объектам в регионе России

    В КХЛ ответили на вопрос о возвращении Овечкина в «Динамо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше