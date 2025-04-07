Главврач российской больницы задержан за взятки в размере более миллиона рублей

Под Красноярском задержали главврача межрайонной больницы за взятки

В Красноярском крае задержали главного врача медицинского учреждения за взятки на общую сумму более миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

По данным ведомства, летом 2020 года главврач больницы заключил контракт с «Мед-Инжиринг» на 4,8 миллиона рублей. Компания предоставляла больнице противоэпидемиологические костюмы по завышенным ценам. За заключение контракта фигурант получал 10 процентов от стоимости поставленного товара — 480 тысяч рублей.

В 2022 году больница и эта же компания заключили контракт на 6,4 миллиона рублей. Главврач получил взятку в размере 640 тысяч рублей.

Возбуждено дело по части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.

Ранее заведующую кафедрой Оренбургского государственного медицинского университета заподозрили в мошенничестве.