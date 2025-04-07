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10:18, 7 апреля 2025Силовые структуры

Завкафедрой российского медвуза наняла фиктивного преподавателя и получала его зарплату

В Оренбурге завкафедрой медвуза подозревается в мошенничестве
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Заведующую кафедрой Оренбургского государственного медицинского университета заподозрили в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудница университета наняла на работу фиктивного преподавателя и получала за него зарплату. Суммарно женщина присвоила 850 тысяч рублей.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в отношении четырех преподавателей Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана возбуждено уголовное дело за поборы со студентов.

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