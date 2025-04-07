Завкафедрой российского медвуза наняла фиктивного преподавателя и получала его зарплату

В Оренбурге завкафедрой медвуза подозревается в мошенничестве

Заведующую кафедрой Оренбургского государственного медицинского университета заподозрили в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудница университета наняла на работу фиктивного преподавателя и получала за него зарплату. Суммарно женщина присвоила 850 тысяч рублей.

Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что в отношении четырех преподавателей Мытищинского филиала МГТУ имени Баумана возбуждено уголовное дело за поборы со студентов.