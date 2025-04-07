Ида Галич и Конор Макгрегор снялись в откровенных нарядах у бассейна

Блогерша Ида Галич в купальнике снялась с бойцом Конором Макгрегором у бассейна

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич снялась с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша встретилась со спортсменом у бассейна. На размещенных кадрах Галич предстала в черном слитном купальнике, демонстрируя округлившийся живот. В то же время Макгрегор был запечатлен в плавательных шортах лазурного оттенка и кроссовках.

«Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится львом, а я — телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток в моей жизни. Но если я все правильно поняла!» — написала телеведущая.

В марте Галич показала фигуру в купальнике. Инфлюэнсерша разместила черно-белый снимок, на котором предстала в бикини на фоне дверей.