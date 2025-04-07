Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:43, 7 апреля 2025Ценности

Ида Галич и Конор Макгрегор снялись в откровенных нарядах у бассейна

Блогерша Ида Галич в купальнике снялась с бойцом Конором Макгрегором у бассейна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал IdaGalich

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич снялась с ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором в откровенных нарядах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша встретилась со спортсменом у бассейна. На размещенных кадрах Галич предстала в черном слитном купальнике, демонстрируя округлившийся живот. В то же время Макгрегор был запечатлен в плавательных шортах лазурного оттенка и кроссовках.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

«Милейший! Обрадовался, что моя дочка родится львом, а я — телец. Поведал, что у него два сына этого же знака. Самый необычный смолток в моей жизни. Но если я все правильно поняла!» — написала телеведущая.

В марте Галич показала фигуру в купальнике. Инфлюэнсерша разместила черно-белый снимок, на котором предстала в бикини на фоне дверей.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Зрителей возмутил сбежавший в США актер в ремейке «Москва слезам не верит»

    Курс рубля к доллару и евро упал

    Подбитый американский танк Abrams на белгородском направлении сняли на видео

    Утреннее купание выдры в ледяной проруби попало на видео

    Остатки гостиницы наемников в Кривом Роге после российского удара сняли на видео

    В Госдуме встревожились из-за наплыва мигрантов в российские хостелы

    В российском регионе нашли способы продолжать пить вопреки запретам

    В России высказались о ситуации в приграничье Курской и Белгородской областей

    Наемника из Грузинского национального легиона осудят за участие в боях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше