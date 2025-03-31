Беременная Ида Галич показала фигуру в купальнике

Беременная блогерша Ида Галич показала фигуру в купальнике

Беременная блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя инфлюэнсерша разместила черно-белый снимок, на котором предстала на фоне дверей в бикини, состоящем из топа и плавок. Кроме того, звезда распустила волосы и отказалась от косметики на лице. При этом она продемонстрировала округлившийся живот.

Известно, что телеведущая проводит отпуск с семьей на море.

Ранее в марте беременная Ида Галич приспустила штаны на фото с возлюбленным. Блогерша предстала на размещенных кадрах в белом нижнем белье.