Беременная Ида Галич приспустила штаны на фото с возлюбленным

Беременная российская блогерша и телеведущая Ида Галич снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

34-летняя инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в белом нижнем белье. Комплект включал в себя бюстгальтер с кружевной отделкой и трусы с завышенной талией. Также она надела светло-голубые джинсы с широкими штанинами, расстегнув на них молнию и приспустив.

В то же время знаменитость выбрала в качестве украшений массивные блестящие серьги и кафф с прозрачными камнями. При этом на фото ее обнимал новый возлюбленный — бизнесмен Олег Ледвич.

В начале января Галич сообщила, что выходит замуж во второй раз. Об отношениях с Ледвичем она объявила в октябре 2024 года.

В 2020 году блогерша развелась с блогером Аланом Басиевым после двух лет брака. У них есть общий сын Леон.

Ранее в марте Ида Галич показала фигуру в нижнем белье.