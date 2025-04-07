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07:28, 7 апреля 2025Культура

Китайский дирижер заявил о необходимости распространения русской музыки в КНР

Дирижер Мак Калок заявил, что в Китае должно звучать больше русской музыки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Между русской и китайской народной музыкой много общего, и в Китае должно звучать больше русской музыки, в том числе классической. Об этом заявил китайский дирижер и композитор, руководитель Global Symphony Orchestra Густав Мак Калок в беседе с ТАСС.

«Сейчас Россия и Китай — большие друзья, но дело не только в политике. Я чувствую, что между русскими и китайцами много общего», — подчеркнул музыкант.

Концерт оркестра, которым дирижировал Мак Калок, прошел в воскресенье, 6 апреля, в Hong Kong City Hall. На мероприятии исполнили Рапсодию на тему Паганини Сергея Рахманинова, «Воспоминание о дорогом месте» Петра Чайковского, Вальс №2 Дмитрия Шостаковича, а также «Половецкие пляски» Александра Бородина.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что поездка российского лидера Владимира Путина в Китай, как и поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, придаст новый импульс двусторонним отношениям.

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