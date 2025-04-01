МИД Китая заявил о новом импульсе в отношениях с Россией

Глава МИД КНР Ван И: поездка Путина придаст новый импульс отношениям РФ и Китая

Поездка российского лидера Владимира Путина в Китай, как и поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, придаст новый импульс двусторонним отношениям, заявил глава МИД КНР Ван И. Его цитирует ТАСС.

«Ваша поездка в Китай обязательно придадут новый импульс развитию двусторонних отношений», — сказал дипломат, обращаясь к Путину во время встречи.

Ван И подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина «никогда не нацелено против третьих сторон, не поддается помехам извне» и носит долгоиграющий характер.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал проведение в мае российско-китайского саммита.