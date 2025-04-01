Глава МИД России Лавров анонсировал российско-китайский саммит в мае

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И анонсировал проведение в мае российско-китайского саммита. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

Лавров заявил о предстоящем мероприяти в ходе вступительного слова перед началом переговоров. «Рады приветствовать в Москве с официальным визитом г-на Ван И. Целью Вашего визита является подготовка предстоящего в мае российско-китайского саммита», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что встречи президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина придают особый импульс отношениям Москвы и Пекина.

В свою очередь Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения являются нерушимыми и крепкими, а Пекин полностью понимает и поддерживает Москву. Он также раскритиковал сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы «стремится вбить клин» в российско-китайские отношения.