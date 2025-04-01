Лавров рассказал об особом импульсе отношениям России и Китая

Лавров: Встречи Путина и Си Цзиньпина придают особый импульс отношениям РФ и КНР

Встречи президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина придают особый импульс отношениям Москвы и Пекина. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров на переговорах с китайским коллегой Ван И, сообщает ТАСС.

«Встречи президента Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития наших двусторонних отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям», — заявил дипломат.

Ранее Ван И подчеркнул, что российско-китайские отношения являются нерушимыми и крепкими, а Пекин полностью понимает и поддерживает Москву. Он также раскритиковал сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы «стремится вбить клин» в российско-китайские отношения.