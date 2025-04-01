Глава МИД Китая оценил отношения с Россией

Глава МИД Ван И: Отношения Китая и России нерушимы и крепки

Российско-китайские отношения являются нерушимыми и крепкими, Пекин полностью понимает и поддерживает Москву. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, его слова приводит РИА Новости.

«Отношения России и Китая всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия прошли испытания международной турбулентностью, они нерушимы и крепки так же, как гора Тайшань. Китай полностью понимает и поддерживает Россию, поскольку она защищает свои законные права и интересы на международной арене дипломатическими средствами», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Ван И раскритиковал сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы «стремится вбить клин» в российско-китайские отношения. По его словам, подобный подход можно назвать «рецидивом отжившего конфронтационно-блокового мышления».

Ранее Ван И заявил, что Россия и США сделали первые шаги по нормализации отношений, которые идут во благо стабилизации баланса сил между крупными державами. Министр также отметил, что Китай готов играть роль в урегулировании конфликта на Украине, прежде всего совместно со странами Глобального Юга.