Командование ВСУ раскритиковали за унизительное отношение к военным

Депутат Рады Скороход: Командование ВСУ относится к военным как к скоту

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) относится к военным как к скоту, заявила депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в эфире Новини.LIVE. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, офицеры игнорируют жалобы и отправляют их авторов в наиболее опасные места, «откуда не возвращаются». «Когда мне пишут коллективное обращение, большое заявление — и все просят сохранить конфиденциальность. Конфиденциальность — потому что боятся, что их за это убьют», — отметила депутат.

Скороход добавила, что получает десятки коллективных обращений относительно унизительного отношения командования к украинским военнослужащим.

Ранее Скороход заявила, что украинские солдаты из 16 воинских частей заявили о поборах со стороны командиров и вымогательстве. По ее словам, командиры ВСУ издеваются над военными и бьют их, если те отказываются платить.