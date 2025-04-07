Крупнейшее в России производство ПВХ потребовали обратить в доход государства

«Ъ»: ГП потребовала изъять крупнейшее производство ПВХ у семьи экс-депутата

Генпрокуратура (ГП) потребовала обратить в доход государства активы АО «Саянскхимпласт» — крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ), которое принадлежит экс-главе законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье (жене и детям). Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным журналистов, соответствующее исковое заявление, в котором указано, что «вопреки установленным законами запретам и ограничениям Круглов совмещал бизнес и госслужбу», надзорное ведомство уже направило в Хамовнический суд Москвы.

Уточняется, что по ходатайству ГП на имущество ответчиков наложен обеспечительный арест, а активы АО «Саянскхимпласт» оцениваются примерно в 79 миллиардов рублей.

В материале, в частности, говорится, что, по данным прокуратуры, Круглов который в течение 16 лет был депутатом регионального заксобрания, не только не декларировал неправомерно полученный доход от хозяйственной деятельности завода, но и выводил деньги на счета офшорных предприятий, в том числе на Кипр, гражданином которого он являлся с 2014 года, о чем уведомил власти только после сложения полномочий в марте 2016 года.

После этого, цитирует издание иск, Круглов, чтобы «легализовать коррупционно нажитые доходы и создать видимость законности происхождения многочисленного имущества», ликвидировал номинальный кипрский офшор Yanden Enterprises Limited и перевел на себя 100 процентов акций АО и в дальнейшем постепенно переоформил ценные бумаги на своих имеющих кипрское гражданство родственников.

Ранее глава российских приставов, директор ФССП Дмитрий Аристов, сообщил, что представители ведомства в рамках совместной работы с Генпрокуратурой обратили в доход государства более 1,2 триллиона ценных бумаг и 13 тысяч объектов недвижимости.