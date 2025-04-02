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13:20, 2 апреля 2025Экономика

Стало известно об обращении в доход России более триллиона ценных бумаг

Глава ФССП Аристов: В доход России передано более 1,2 триллиона ценных бумаг
Дмитрий Воронин
Дмитрий Аристов

Дмитрий Аристов. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Директор ФССП Дмитрий Аристов, сообщил на правительственном часе в Совете Федерации, что представители ведомства в рамках совместной работы с Генпрокуратурой обратили в доход государства более триллиона ценных бумаг и других объектов. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно из выступления главного российского пристава, указанная работа по выявлению коррупционного и незаконно полученного имущества ведется с 2020 года, в результате чего РФ было передано «свыше 1 триллиона 200 миллиардов ценных бумаг, 13 тысяч объектов недвижимости и 8 тысяч иных объектов, в том числе транспортных средств и предметов роскоши».

Также Аристов заявил, что в 2024 году приставы в РФ взыскали с должников почти 1,3 триллиона рублей.

Ранее глава ФССР рассказал о выработке с другими заинтересованными структурами механизмов изъятия криптовалюты в доход государства, в процессе которой, признал он, итоговое решение пока не найдено.

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