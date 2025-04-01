Глава российских приставов рассказал о работе над изъятием биткоинов

Аристов: ФССП вырабатывает методику обращения биткоинов в доход государства

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) вместе с другими заинтересованными структурами занята выработкой механизмов обращения криптовалюты в доход государства. По словам главы ФССП Дмитрия Аристова, работа ведется в связи с появлением прецедентного дела. Об этом сообщает ТАСС.

«Вырабатываем порядок, как же с этим будем работать. Пока, честно, не нашли решения», — цитирует его агентство. Аристов уточнил, что в первую очередь нужно законодательно установить оборот биткоинов в РФ.

Отмечается, что уголовное дело с выявленными в ходе расследования биткоинами связано с активами более чем на миллиард рублей, изымаемыми в рамках исполнительного производства в отношении бывшего следователя СК РФ Марата Тамбиева. Его приговорили к 16 годам лишения свободы за огромную взятку криптовалютой от хакерской группировки.

В марте Банк России опубликовал предложения по поводу нового экспериментального правового режима (ЭПР), согласно которым покупку и продажу криптовалюты могут разрешить только «особо квалифицированным» инвесторам. Также регулятор хочет запретить рассчитываться по сделкам с указанным инструментом вне ЭПР, установив ответственность за нарушение такого запрета.

